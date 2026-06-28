Глава МИД Польши Радослав Сикорский попал в неловкую ситуацию, предложив главе государства Каролю Навроцкому назвать аэропорт Жешува в память о жертвах УПА (организация запрещена в России). Об этом пишет газета Wiadomości.

«Эти слова немедленно вызвали реакцию окружения главы государства. Помощники президента напомнили общественности, что у аэропорта под Жешувом уже есть исторический покровитель», — говорится в материале.

Замглавы канцелярии президента Ярослав Дебовский напомнил Сикорскому, что аэропорт уже носит имя семьи Ульма, которая вместе со своими шестью детьми прятала евреев во время Холокоста. За этот подвиг они были расстреляны нацистами в 1944 году.

Свое предложение о переименовании аэропорта глава польского внешнеполитического ведомства озвучил 26 июня. Он отметил, что если бы президент Кароль Навроцкий обратился к нему за советом, то он порекомендовал бы именно такое название вместо текущего.

Ранее экс-президент Польши раскритиковал Зеленского за перезахоронение лидера ОУН (организация запрещена в России).