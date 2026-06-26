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Политика

Аэропорт Жешува предложили переименовать в «Имени жертв УПА»

Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува «Имени жертв УПА»
Yves Herman/Reuters

Аэропорт в Жешуве, через который проходит более 90% западных военных поставок для Украины, стоит переименовать в «Имени жертв УПА» (организация запрещена в России). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.

Он отметил, что если бы президент Кароль Навроцкий обратился к нему за советом, то он порекомендовал бы именно такое название вместо текущего.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России)-УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» одному из центров специальных операций «Север» в составе Сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали о возможном перезахоронении останков других руководителей ОУН.

В ответ на эти действия президент Польши Кароль Навроцкий аннулировал решение о награждении Зеленского высшей государственной наградой — орденом Белого Орла, объяснив это героизацией деятелей УПА. После этого ряд украинских политиков добровольно отказались от полученных в прошлом польских наград.

Ранее экс-президент Польши раскритиковал Зеленского за перезахоронение лидера ОУН.

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