Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил начать судебный процесс с целью возвращения дворца Бельведер в Варшаве. В своем сообщении в социальной сети «Макс» он отметил, что здание, в котором располагается резиденция президента Польши, было построено на средства, выделенные из российской имперской казны.

Медведев назвал этот возможный иск ответной мерой на действия польской стороны по экспроприации здания российского консульства в Гданьске.

«Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатические иммунитеты имущества говорить с польскими оглоедами бессмысленно», — написал Медведев в своем канале на платформе.

Также он заявил, что считает бессмысленным обсуждать вопросы дипломатического иммунитета собственности с нынешним руководством Польши. Он призвал напомнить иностранным должностным лицам об истории объектов, находящихся в распоряжении их правительств. Медведев предложил начать официальное судебное разбирательство для возвращения исторического объекта, который, по его мнению, находится в незаконном владении.

Российский деятель связал действия польской администрации по изъятию недвижимости в Гданьске с внутриполитической конъюнктурой. По его мнению, подобные шаги являются попыткой установить некий «искусственный баланс».

27 июня стало известно, что в окружной суд Гданьска поступил иск о передаче властям здания бывшего генерального консульства РФ.

Ранее в МИД оценили попытку Польши отобрать здание генконсульства России в Гданьске