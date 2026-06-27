Итальянский сенатор Календа потребовал сажать в тюрьму за сотрудничество с РФ

Сенатор и бывший министр экономического развития Италии Карло Календа потребовал сажать в тюрьму соотечественников за сотрудничество с Россией. Его сообщение в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Календа призывает тех, кто помогают RT.Doc проводить фестивали документального кино, судить по статье уголовного кодекса Италии «Посягательство на целостность государства» и приговаривать их к 12 годам тюремного заключения.

В ответ на слова политика Симоньян задается вопросом: «А за просмотры сколько лет?».

До этого Симоньян заявляла, что когда Украина разругается со всем миром, в республике начнут грызть друг другу глотки. По ее словам, украинцы «ненавидят всех на свете — и самих себя тоже». По словам журналистки, это связано с тем, что человеконенавистническая идеология не допускает мирного сосуществования с другими людьми.

Ранее Госдума приняла поправку о сроках для иностранцев за помощь противникам России.