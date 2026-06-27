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Политика

Финский политик раскритиковал главу ЕК за ее заявление о поддержке Украины

Политик Мема: фон дер Ляйен признала ведение ЕС войны против России
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X подверг критике главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.

Политик отметил, что глава ЕК открыто признает, что страны-члены Евросоюза участвуют в конфликте против России, помогая Киеву.

По словам Мемы, Россия это и так знала, но «такая степень высокомерия», открыто признавать помощь Украине — это «чистое зло». Таким образом парламентарий оценил выступление фон дер Ляйен на конференции по Украине, которая проходила в польском Гданьске с 25 по 26 июня.

Политик добавил, что Европа теперь официально стала «союзом войны», и это еще одна причина, почему ее страны должны вернуть себе прежнюю независимость.

До этого сообщалось, что европейский омбудсмен Тереза Ажиньо начала расследование в отношении фон дер Ляйен из-за тайной переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран Евросоюза.

Ранее фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за «личного покрывательства» коррупционного скандала с Зеленским.

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