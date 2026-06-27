Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза проводят пиар-кампанию о ведении успешных боевых действий в республике с целью сохранить власть. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Медиакампания о «побеждающей Украине» — это просто попытка скрыть реальные проблемы страны и последствия конфликта, который ведет ее к краху», — написала Мендель.

По ее словам, западные лидеры продолжают поддерживать Зеленского, чтобы «сохранить лицо» и «спасти стремительно снижающиеся рейтинги».

До этого Мендель заявляла, что Зеленский мог бы давно закончить украинский конфликт, но не хочет этого. Она отметила, что если бы украинские чиновники не обогащались за счет конфликта, то Киев мог бы найти средства для финансового стимулирования военнослужащих вместо того, чтобы «бусифицировать» мужчин на улицах.

Также экс-пресс-секретарь заявила, что Зеленский довел страну до «ужасного экономического состояния» и бросил народ на произвол судьбы. По ее словам, на Украине происходит «битва между телевизором и холодильником», и чем сильнее опустошаются последние, тем меньше интерес граждан к «политическим зрелищам».

Ранее на Украине обратили внимание на масштабное снижение рейтинга Зеленского.