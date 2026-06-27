Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Экс-пресс-секретарь Зеленского объяснила его желание затянуть конфликт на Украине

Мендель: Зеленский и лидеры ЕС затягивают конфликт ради сохранения власти
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Европейского союза проводят пиар-кампанию о ведении успешных боевых действий в республике с целью сохранить власть. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Медиакампания о «побеждающей Украине» — это просто попытка скрыть реальные проблемы страны и последствия конфликта, который ведет ее к краху», — написала Мендель.

По ее словам, западные лидеры продолжают поддерживать Зеленского, чтобы «сохранить лицо» и «спасти стремительно снижающиеся рейтинги».

До этого Мендель заявляла, что Зеленский мог бы давно закончить украинский конфликт, но не хочет этого. Она отметила, что если бы украинские чиновники не обогащались за счет конфликта, то Киев мог бы найти средства для финансового стимулирования военнослужащих вместо того, чтобы «бусифицировать» мужчин на улицах.

Также экс-пресс-секретарь заявила, что Зеленский довел страну до «ужасного экономического состояния» и бросил народ на произвол судьбы. По ее словам, на Украине происходит «битва между телевизором и холодильником», и чем сильнее опустошаются последние, тем меньше интерес граждан к «политическим зрелищам».

Ранее на Украине обратили внимание на масштабное снижение рейтинга Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!