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Политика

Экс-соратница Зеленского заявила, что Киев при желании мог бы давно закончить конфликт

Мендель: Зеленский мог бы давно закончить конфликт, но не хочет этого
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы давно закончить украинский конфликт, но не хочет этого. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

По словам Мендель, мобилизационная кампания на Украине не должна была привести к «отвратительному нарушению прав граждан». Она отметила, что если бы украинские чиновники не обогащалось за счет конфликта, то Киев мог бы найти средства для финансового стимулирования военнослужащих вместо того, чтобы «бусифицировать» мужчин на улицах.

«И на самом деле, если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился», — написала она.

До этого Мендель заявила, что Зеленский довел страну до «ужасного экономического состояния» и бросил народ на произвол судьбы. По ее словам, на Украине происходит «битва между телевизором и холодильником», и чем сильнее опустошаются последние, тем меньше интерес граждан к «политическим зрелищам».

17 июня Мендель сказала, что Зеленский отказался от всех обещаний, которые давал во время президентской гонки. По ее мнению, ни одному слову украинского лидера нельзя доверять.

Ранее на Украине обратили внимание на масштабное снижение рейтинга Зеленского.

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