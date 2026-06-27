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Политика

В МИД РФ обвинили Запад в разжигании конфликтов во всей Евразии

Трофимов: Запад конфликтами превращает Евразию в геополитическую арену
Julia Demaree Nikhinson/AP

Страны Европейского союза и НАТО в собственных интересах разжигают конфликты в Евразии с целью превратить континент в арену геополитического противостояния. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, страны НАТО и ЕС добиваются этого прежде всего для того, чтобы сдержать своих конкурентов.

До этого Трофимов заявил, что возможная нормализация отношений России и Запада в будущем не должна подразумевать возвращение страны в западоцентричную парадигму, где РФ отводилась роль сырьевого придатка с обязательством выводить всю выручку от экспорта сырья в западные юрисдикции.

Посол также заявил, что коллективный Запад не намерен отказываться от антироссийских санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По его словам, анализ процессов в международных отношениях показывает отсутствие планов по снятию ограничений.

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.

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