В МИД РФ обвинили Запад в разжигании конфликтов во всей Евразии

Страны Европейского союза и НАТО в собственных интересах разжигают конфликты в Евразии с целью превратить континент в арену геополитического противостояния. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, страны НАТО и ЕС добиваются этого прежде всего для того, чтобы сдержать своих конкурентов.

До этого Трофимов заявил, что возможная нормализация отношений России и Запада в будущем не должна подразумевать возвращение страны в западоцентричную парадигму, где РФ отводилась роль сырьевого придатка с обязательством выводить всю выручку от экспорта сырья в западные юрисдикции.

Посол также заявил, что коллективный Запад не намерен отказываться от антироссийских санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По его словам, анализ процессов в международных отношениях показывает отсутствие планов по снятию ограничений.

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.