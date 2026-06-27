Неуместная улыбка жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, когда она говорила о конфликте в республике, показала ее настоящее отношение к простым гражданам. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Мне кажется, что она (Зеленская — прим. ред.) издевается над простыми украинцами, просто смеется в лицо своими сказками о ее худшем периоде», — сказал Соскин.

По его словам, Зеленской лучше помолчать, пока украинцы не стали отвечать ей в ответ. Тогда, по мнению эксперта, первая леди поймет, кому на Украине тяжело в первую очередь.

Соскин отметил, что Зеленская даже не пыталась скрыть свои настоящие эмоции, «она кричала всем своим поведением, что ей плевать на Украину».

Накануне жена Елена Зеленская во время беседы с британским изданием The Sun заявила, что период украинского конфликта является самым тяжелым в ее жизни, и выразила надежду на скорейшее завершение боевых действий. Бурное обсуждение в СМИ вызвала ее широкая улыбка, появившаяся сразу после слов о тяжелой ситуации.

Ранее лекцию жены Зеленского в университете Гданьска отменили после скандала с УПА (организация запрещена в России).