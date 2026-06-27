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Политика

В Латвии рассказали о возможности использования ЕС украинских ресурсов

Премьер Латвии Кулбергс: принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принятие Украины в состав Европы позволит Союзу получить доступ к украинским ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью польскому телеканалу TVP WORLD.

«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал он.

Кулбергс тут же уточнил, что имеет в виду партнерство и взаимную выгоду.

15 июня ЕС официально открыл переговоры о принятии Украины в союз.

Как писало издание The Telegraph, Польша и Словакия присоединились к странам, которые выразили сомнения в необходимости включения Украины в ЕС из-за невысокого уровня общественной поддержки идеи дальнейшего расширения регионального содружества. Согласно социологическим исследованиям, большинство избирателей в Венгрии, Австрии, Эстонии, Болгарии и Германии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.

Ранее в ЕС оценили влияние конфликта Украины и Польши на возможное расширение союза.

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