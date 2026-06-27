В МИД РФ рассказали о перестройке системы безопасности с ЕС после СВО

После достижения целей специальной военной операции России предстоит пересмотреть механизмы взаимодействия со странами Европы в сфере безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в разговоре с ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, текущий конфликт на Украине был спровоцирован Западом, а потом перешел в горячую фазу. Трофимов, ссылаясь на статью главы МИД РФ Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», отметил, что после выполнения целей российской специальной операции потребуется сформировать новые подходы к вопросам безопасности Европы.

«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — отметил дипломат.

До этого Трофимов указывал на банкротство евроатлантической модели безопасности.

Ранее политолог предупредил об угрозе для России со стороны Финляндии и Швеции.