Иран предложил странам Персидского залива дистанцироваться от США

Странам Персидского залива необходимо дистанцироваться от Соединенных Штатов ради собственной безопасности. Об этом написал в соцсети Х глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

Он выступил с предупреждением к руководителям государств Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, отметив, что опора на американскую стратегию может привести к потере стабильности и безопасности. Он указал, что американские военные базы, расположенные на территории этих стран, вместо того чтобы обеспечивать безопасность, стали источником угроз.

«Наши ракетные возможности, дроновые технологии и контроль над Ормузским проливом являются важными красными линиями для Ирана. Единственный способ гарантировать безопасность в регионе — это дистанцироваться от Соединенных Штатов», — заявил Азизи.

По мнению Тегерана, Соединенные Штаты и Израиль предпринимают попытки развязать масштабный вооруженный конфликт в зоне Персидского залива. Соответствующее заявление сделал руководитель дипломатического представительства Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур. Дипломат добавил, что Вашингтон и Тель-Авив осуществляют скоординированное давление на руководство ближневосточных государств, пытаясь вовлечь их в военное противостояние с Исламской Республикой.

Ранее сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном.