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Политика

Иран предложил странам Персидского залива дистанцироваться от США

Иран призвал страны Персидского залива дистанцироваться от США ради безопасности
Shutterstock

Странам Персидского залива необходимо дистанцироваться от Соединенных Штатов ради собственной безопасности. Об этом написал в соцсети Х глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

Он выступил с предупреждением к руководителям государств Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, отметив, что опора на американскую стратегию может привести к потере стабильности и безопасности. Он указал, что американские военные базы, расположенные на территории этих стран, вместо того чтобы обеспечивать безопасность, стали источником угроз.

«Наши ракетные возможности, дроновые технологии и контроль над Ормузским проливом являются важными красными линиями для Ирана. Единственный способ гарантировать безопасность в регионе — это дистанцироваться от Соединенных Штатов», — заявил Азизи.

По мнению Тегерана, Соединенные Штаты и Израиль предпринимают попытки развязать масштабный вооруженный конфликт в зоне Персидского залива. Соответствующее заявление сделал руководитель дипломатического представительства Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур. Дипломат добавил, что Вашингтон и Тель-Авив осуществляют скоординированное давление на руководство ближневосточных государств, пытаясь вовлечь их в военное противостояние с Исламской Республикой.

Ранее сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую Трампа в конфликте с Ираном.

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