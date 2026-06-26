Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России, помощник президента страны Владимир Мединский в Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова.

По его словам, Иванов был человеком фундаментального образования, сильным и честным.

«Он был одним из лучших представителей советской школы офицеров госбезопасности. Для кого честь и Родина — превыше всего», — подчеркнул Мединский.

Кроме того, помощник президента отметил, что Иванов, несмотря на высокие посты, оставался всегда доступен и открыт.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов — вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В 2013 году Иванов дал интервью тогдашнему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Он рассказал о Путине, оппозиции, Белоруссии и о своем отношении к Москве.

Ранее Матвиенко заявила, что Иванов оставил заметный след в истории страны.