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Политика

Маск заявил, что USAID финансировало революцию на Украине

Маск: USAID финансировало революцию на Украине, приведшую к конфликту с РФ
Андрей Стенин/РИА Новости

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало революцию на Украине, которая стала причиной конфликта с Россией. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.

«USAID действительно финансировало революцию, которая привела к российско-украинскому конфликту», — написал Маск.

В ноябре 2013 года на Украине стартовали протесты, известные как «евромайдан». Это произошло после решения властей приостановить интеграцию с Евросоюзом. Протесты быстро стали антиправительственными. Эти акции протеста привели к государственному перевороту, который завершился свержением тогдашнего президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.

После того как «евромайдан» привел к власти прозападное правительство, некоторые критики утверждали, что эти изменения были результатом вмешательства американских агентств, включая USAID.

В марте при проверке USAID были выявлены несоответствия в отчетности, связанной с финансовой помощью, оказанной Украине. Речь идет о сумме около $26 млрд. Эти нарушения были обнаружены в ходе аудита, проведенного после того, как США направили инспекторов в восемь стран, включая Украину, для оценки использования ранее выделенных средств.

Ранее в Германии заявили о серьезном ударе по Киеву из-за скандала с USAID.

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