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ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Медведев: экс-глава минобороны Сергей Иванов был человеком твердых принципов
Алексей Никольский/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны Сергея Иванова. Слова политика передает РИА Новости.

«Жизненный путь Сергея Борисовича стал образцом достойного служения Отечеству, стремления с полной самоотдачей трудиться на благо Родины. Он прошел большую профессиональную школу, состоялся как видный государственный деятель и политик», — сказал Медведев.

Он также отметил, что считает Иванова человеком твердых принципов, надежным и эффективным руководителем.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В 2013 году Иванов дал интервью тогдашнему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Он рассказал о Путине, оппозиции, Белоруссии и о своем отношении к Москве.

Ранее умер бывший губернатор Вологодской области Позгалев.

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