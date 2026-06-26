В Госдуме поддержали идею назначать участников СВО в школы заместителями директоров

Участники СВО вполне успешно могут справиться с обязанностью заместителей директоров школ по воспитательной работе. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так он оценил соответствующее предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

«Держать учеников в рамках приличий лучше все-таки не столько силовыми методами, сколько вразумлениями, объяснениями, что такое хорошо и что такое плохо. С этой задачей фронтовики, как показывает весьма обширный отечественный опыт, справляются лучше людей, пороху не нюхавших просто потому, что в боевых условиях, где резко сокращается спектр возможностей, резко проясняется, что людям действительно нужно в первую очередь, а на что можно не обращать особого внимания. Я думаю, что именно такая задача вполне по плечу и нынешним фронтовикам», — сказал парламентарий.

26 июня Бастрыкин предложил назначать участников СВО заместителями директоров школ по воспитательной работе.

Ранее глава СК сообщил о росте преступности среди несовершеннолетних.