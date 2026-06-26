Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра обороны Сергея Иванова

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова. Об этом пишет РИА Новости.

«Примите мои искрение соболезнования. Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Сергея Борисовича, кто с ним работал, служил и дружил, это потеря для всей страны», — сказал он.

Шойгу назвал Сергея Иванова выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом, который посвятил жизнь служению стране.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В 2013 году Иванов дал интервью тогдашнему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Он рассказал о Путине, оппозиции, Белоруссии и о своем отношении к Москве.

Ранее умер бывший губернатор Вологодской области Позгалев.