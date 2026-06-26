Военэксперт Баранец: Зеленский в очередной раз доказал, что верить ему нельзя

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал «победу» украинского лидера Владимира Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии. По мнению эксперта, прежде всего стоит дождаться заявлений президента страны Александра Лукашенко.

«Давайте дождемся, что скажет батька Лукашенко, что скажет его Минобороны. Вот, если они подтвердят этот факт, то это значит, что Минск принял этот сигнал Зеленского. Если нет — то мы в очередной раз будем смеяться над этим [лжецом] Зеленским», — сказал Баранец.

Президент Украины хочет продемонстрировать всем, что «ставит на колени» Белоруссию. Однако необходимо набраться терпения, поскольку на слово верить Зеленскому, как он в очередной раз доказывает, верить нельзя.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. Он уточнил, что эти устройства перестали функционировать с 22 июня.

Ранее в России раскрыли, почему Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию.