Политолог Матюшенков: чат главы ЕК с Зеленским стал инструментом давления на нее

Тайная переписка главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами неслучайно всплыла именно сейчас. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

Эксперт обратил внимание, что это происходит на фоне усиления ЕК: генеральный секретариат получает дополнительные руководящие должности и расширенные полномочия по контролю за распределением финансов, которые все интенсивнее перетекают из социальных направлений в военную промышленность. Все эти процессы, по его словам, контролирует именно фон Дер Ляйен.

«Поэтому возникает закономерный вопрос: действительно ли расследование связано только с перепиской, или чат стал удобным поводом для атаки на одного из самых влиятельных политиков Европы? Когда на кону стоят триллионные бюджеты и контроль над распределением средств, борьба за влияние неизбежно обостряется», — сказал Матюшенков.

24 июня издание Berliner Zeitung сообщило, что европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование в отношении фон дер Ляйен из-за тайной переписки с Зеленским и лидерами других стран Евросоюза.

Предметом разбирательства стал секретный групповой чат, в котором состояли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

Ранее на Украине сообщили о получении первого транша кредита ЕС.