Политолог раскрыл суть тайной переписки фон дер Ляйен с Зеленским

Политолог Матюшенков: в тайной переписке с ЕС обсуждалась политика Зеленского

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения СМИ о тайной переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими политиками.

Он предположил, что в чате обсуждались позиции по Украине, отношения Европы с президентом США Дональдом Трампом, а также санкционная политика.

«Вполне возможно, что там обсуждались рекомендации относительно того, какую линию должен занимать Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном и каким образом европейские столицы могут действовать единым фронтом в условиях меняющейся американской политики», — допустил эксперт.

24 июня издание Berliner Zeitung сообщило, что европейский омбудсмен Тереза Анжиньо начала расследование в отношении фон дер Ляйен из-за тайной переписки с Зеленским и лидерами других стран Евросоюза.

Предметом разбирательства стал секретный групповой чат, в котором состояли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, будут ли Украина и Молдавия вместе вступать в ЕС.