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Политика

«Ничего хорошего»: в ГД раскритиковали идею ввести уголовную ответственность с 12 лет

Депутат Останина выступила против введения уголовной ответственности с 12 лет
Максим Блинов/РИА Новости

Идея снизить возраст наступления уголовной ответственности до 12 лет не является приемлемым решением с точки зрения воспитания детей. Здесь в первую очередь нужно заниматься образованием школьников и развитием их критического мышления. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Нина Останина.

Так она прокомментировала заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина сообщившего о необходимости снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

«Сейчас следователи говорят, что мы четырнадцатилетних подростков осуждаем на 10 или 15 лет. Какими они выйдут? А теперь с 12 лет осуждать будем. Он выйдет в 22 или в 27 лет. Изоляция от общества ничего хорошего ребенку не несет, поэтому сначала давайте спросим себя: все ли мы сделали, чтобы воспитать наших детей достойными гражданами? Потом уже тех, кто преступает закон, привлекать к ответственности. Я категорически против снижения возраста наступления уголовной ответственности. Я не поддержала в том числе и предложение, когда этот возраст снизился до 14 лет. Речь идет об особо тяжких, конечно, статьях, террористических, но дети несамостоятельно принимают решения, дети становятся жертвами мошеннических схем», — подчеркнула она.

В этом вопросе, с точки зрения Останиной, необходимо заниматься воспитанием детей, их образованием, развитием у них критического мышления.

«Почему у наших детей нет критического мышления, аналитического мышления? Почему мы их не научили этому в школах? Почему не научили этому родители на сегодняшний день? Почему наши дети воспринимают информацию ровно так, как они ее услышат независимо от источника информации. Это недостатки нашего современного российского образования. У детей нет критического мышления. Они доверчивы», — указала парламентарий.

26 июня Бастрыкин заявил, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

Ранее сообщалось, что школьника, погубившего девочку в Приморье, могут отправить лечиться.

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