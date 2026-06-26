Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров

В Госдуме захотели ввести смертную казнь для подрывающих оборону коррупционеров
Илья Питалев/РИА Новости

Коррупцию, подрывающую безопасность граждан и обороноспособность Российской Федерации, необходимо приравнять к госизмене и шпионажу. Такой законопроект внесли в Государственную думу депутаты фракции «Справедливая Россия», заявил лидер партии Сергей Миронов, его слова приводит RTVI.

Парламентарий отметил, что действующее законодательство разделяет «бытовую» коррупцию и госизмену, но не закрывает случаи, когда действия должностного лица из-за корысти наносят прямой ущерб обороноспособности России. Он назвал такие преступления предательством национальных интересов.

«За такие преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Это требование времени, тех суровых реалий в которых мы живем, тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна», — считает Миронов.

Депутат подчеркнул, что коррупционеров, ворующих при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и при поставках армии, необходимо «карать и карать беспощадно»».

Поправками в УК России вводится новый состав преступления — «Коррупционная деятельность, которая повлекла ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан», следует из законопроекта.

Ранее осужденного за взятку экс-чиновника Минобороны арестовали по новому делу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!