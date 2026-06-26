В Госдуме предложили ввести смертную казнь для коррупционеров

Коррупцию, подрывающую безопасность граждан и обороноспособность Российской Федерации, необходимо приравнять к госизмене и шпионажу. Такой законопроект внесли в Государственную думу депутаты фракции «Справедливая Россия», заявил лидер партии Сергей Миронов, его слова приводит RTVI.

Парламентарий отметил, что действующее законодательство разделяет «бытовую» коррупцию и госизмену, но не закрывает случаи, когда действия должностного лица из-за корысти наносят прямой ущерб обороноспособности России. Он назвал такие преступления предательством национальных интересов.

«За такие преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Это требование времени, тех суровых реалий в которых мы живем, тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна», — считает Миронов.

Депутат подчеркнул, что коррупционеров, ворующих при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и при поставках армии, необходимо «карать и карать беспощадно»».

Поправками в УК России вводится новый состав преступления — «Коррупционная деятельность, которая повлекла ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан», следует из законопроекта.

Ранее осужденного за взятку экс-чиновника Минобороны арестовали по новому делу.