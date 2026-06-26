Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Буданов анонсировал новый обмен пленными с Россией

Глава ОП Украины Буданов: на днях может случиться обмен пленными
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) анонсировал новый обмен пленными с Россией. Соответствующее заявление он сделал на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина».

«Дай Бог, увидите на днях обмен», — отметил он.

Конкретных подробностей о готовящемся обмене Буданов не сообщил. Также он подчеркнул, что человеческая жизнь бесценна, и в вопросе возвращения пленных нельзя чем-то пренебречь.

23 июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о том, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести новый обмен пленными и гражданскими лицами.

5 июня Лантратова впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В тот же день Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». А в мае Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

Ранее Буданов не захотел пугать украинцев численностью населения страны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!