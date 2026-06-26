Буданов анонсировал новый обмен пленными с Россией

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) анонсировал новый обмен пленными с Россией. Соответствующее заявление он сделал на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина».

«Дай Бог, увидите на днях обмен», — отметил он.

Конкретных подробностей о готовящемся обмене Буданов не сообщил. Также он подчеркнул, что человеческая жизнь бесценна, и в вопросе возвращения пленных нельзя чем-то пренебречь.

23 июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о том, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести новый обмен пленными и гражданскими лицами.

5 июня Лантратова впервые встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В тот же день Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». А в мае Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

Ранее Буданов не захотел пугать украинцев численностью населения страны.