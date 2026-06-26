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Политика

ООН приостановила эвакуацию из Ормузского пролива из-за атаки на судно

ИМО ООН приостановила эвакуацию моряков в Ормузском проливе после удара по судну
Reuters

Международная морская организация (ИМО) ООН приостановила операцию по эвакуации через Ормузский пролив после обстрела грузового корабля. Об этом говорится в заявлении организации.

«После запуска плана эвакуации ИМО, в рамках которого уже была успешно проведена эвакуация с нескольких судов, я принял решение временно приостановить его реализацию, чтобы еще раз убедиться в том, что необходимые гарантии безопасности по-прежнему обеспечиваются для судов, включенных в наш список эвакуации, а также для всех судов, находящихся в этом регионе», — сказал генеральный секретарь организации Арсенио Домингес.

Он рассказал, что узнал о нападении, произошедшем в пятницу в Оманском заливе на судно, которое проходило через Ормузский пролив, но не осуществляло транзит в рамках эвакуационной программы ИМО.

Безопасность моряков остается главным приоритетом, поэтому в целях обеспечения скоординированного подхода и безопасности судоходства реализация плана эвакуации будет приостановлена до получения дополнительной информации, заключил генсек организации.

По данным The Wall Street Journal, грузовой корабль под флагом Сингапура был атакован иранским КСИР.

Ранее у берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер.

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