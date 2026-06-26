В США заявили, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников.

Утверждается, что атака произошла у побережья Омана через несколько часов после того, как Иран предупредил суда о запрете использовать несогласованные маршруты. По информации капитана судна, в результате атаки никто не пострадал.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.