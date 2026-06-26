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Политика

В Госсовете Крыма рассказали, как борются с информационными вбросами Украины

Цеков: власти Крыма разъясняют жителям, что Украина пытается разгонять панику
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Власти Крыма разъясняют жителям, что Украина на фоне сложной ситуации на полуострове стремится в чатах разгонять панику среди граждан. Подавляющее большинство крымчан сохраняют самообладание и не поддаются на провокации. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков.

«Разъяснения делает глава республики, об этом говорит председатель Государственного Совета [Крыма]. Они объясняют, что есть провокационные попытки, которые направлены именно на то, чтобы вы действительно допустили какие-то действия, которые свидетельствуют о том, что из Крыма действительно чуть ли не бежать надо», — подчеркнул он.

На фоне усложнения ситуации в регионе, добавил Цеков, крымчане сохраняют самообладание и с пониманием относятся к последствиям боевых действий на Украине.

«Мы понимаем, что есть определенные лишения, опасности... Паники вообще я не вижу никакой», — сказал политик.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что в различных чатах появляются призывы уезжать из Крыма.

Крючков отметил, что содержание этих сообщений «простое и незатейливое».

«Мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать... Не дождетесь!» — написал советник.

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