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Политика

Правительство Израиля может признать геноцид армян

Глава МИД Израиля Гидеон Саар представит резолюцию о признании геноцида армян
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Израильскому правительству, а затем и парламенту, представят резолюцию об официальном признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в соцсети Х.

«На следующем заседании израильского правительства я представлю проект резолюции официального признания правительством Израиля геноцида армян», — написал он.

После этого резолюция будет представлена парламенту Израиля (кнессету). Министр отметил, что признание геноцида — это моральный и исторический долг Израиля.

Геноцид армян — это планомерное уничтожение и депортация армянского населения в Османской империи в 1915–1923 годах. В результате действий турецких властей погибло около 1,5 миллиона человек.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что гонения и репрессии в начале прошлого века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество. Он назвал произошедшее одной из главных трагедий XX века.

Ранее Пашинян назвал главную причину начала геноцида армян в XX веке.

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