Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Делегация высокого уровня одной из стран посетит саммит Россия-Африка

Посол: делегация высокого уровня из Анголы посетит саммит Россия-Африка
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Делегация высокого уровня из Анголы посетит Россию, чтобы принять участие в октябрьском саммите Россия-Африка. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума заявил ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.

«Это будет делегация высокого уровня», — сказал он.

Посол отметил, что окончательный состав делегации Анголы на саммите еще необходимо определить.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

До этого стало известно, что президент Кении Уильям Руто примет участие в третьем саммите Россия — Африка, который пройдет в РФ, сообщил посол африканской страны в Москве Питер Матуки.

Саммит Россия — Африка — это масштабный международный форум, высший уровень встреч между Российской Федерацией и государствами Африки, направленный на укрепление политического, экономического и военного сотрудничества. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Третий состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!