Делегация высокого уровня одной из стран посетит саммит Россия-Африка

Делегация высокого уровня из Анголы посетит Россию, чтобы принять участие в октябрьском саммите Россия-Африка. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума заявил ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.

«Это будет делегация высокого уровня», — сказал он.

Посол отметил, что окончательный состав делегации Анголы на саммите еще необходимо определить.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

До этого стало известно, что президент Кении Уильям Руто примет участие в третьем саммите Россия — Африка, который пройдет в РФ, сообщил посол африканской страны в Москве Питер Матуки.

Саммит Россия — Африка — это масштабный международный форум, высший уровень встреч между Российской Федерацией и государствами Африки, направленный на укрепление политического, экономического и военного сотрудничества. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Третий состоится в Москве 28-29 октября 2026 года.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.