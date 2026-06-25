Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров

Посольство России в Кишиневе выразило решительный протест Молдавии после задержания дипломатических курьеров МИД РФ в кишиневском аэропорту. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

«25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию подвергаются дипломатические курьеры министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что молдавская сторона грубо нарушила основополагающие нормы международного права. Там подчеркнули, что Молдавия «возвращается к «изобретенной» ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты».

Как заявили в дипмиссии, российская сторона потребовала от молдавских властей незамедлительно освободить задержанных дипкурьеров и предоставить находящимся в аэропорту консульским работникам доступ к ним.

19 июня россиянина задержали в аэропорту Кишинева при прохождении таможенно-паспортных процедур. В посольстве РФ заявили, что он был «подвергнут уничижительному прессингу». По информации дипмиссии, состояние здоровья мужчины «резко ухудшилось в результате эмоционально-психологического давления со стороны компетентных органов».

Ранее в Молдавии Россию назвали главной угрозой.