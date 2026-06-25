ЕС будет ежегодно оплачивать проценты Киева по кредиту в €90 млрд

ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту в €90 млрд для Киева

Европейский союз ежегодно будет расходовать €3 млрд из бюджета на обслуживание процентов по кредитной линии в 90 млрд евро, открытой Еврокомиссией для поддержки Киева в 2026–2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, чьи слова приводит ТАСС.

»ЕС будет платить из европейского бюджета €3 млрд в год в виде процентов по этому кредиту», — заявил он в ходе инвестиционной конференции, прошедшей в Гданьске.

По его словам, такие расходы стали следствием решения не изымать замороженные российские активы для финансирования Украины. При этом Домбровскис подчеркнул, что Еврокомиссия по-прежнему рассматривает возможность экспроприации этих средств в будущем в качестве компенсации, если Россия не выплатит репарации.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на том же мероприятии, сообщила о выделении Киеву первых €3,2 млрд из утвержденного пакета помощи. Она также отметила, что совокупный объем финансовой, экономической и военной поддержки, предоставленной Евросоюзом и государствами-членами Украине на текущий момент, превышает €200 млрд.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.