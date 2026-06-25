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Политика

Премьера Польши чуть не назвали Дональдом Даком на пресс-конференции

Науседа на пресс-конференции в Гданьске чуть не назвал Туска Дональдом Даком

Президент Литвы Гитанас Науседа чуть не назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО, который состоялся на полях международной конференции по восстановлению Украины в польском городе Гданьск. Трансляция мероприятия велась в социальных сетях канцелярии главы польского правительства.

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность премьер-министру Дональду Даcку...Туску за то, что он собрал нас здесь», — сказал литовский лидер в начале своего выступления.

Саммит стран восточного фланга Североатлантического альянса (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Румыния) был проведен по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины, которая проходит с 25 по 26 июня в Гданьске.

23 июня Туск заявил, что конференция по восстановлению Украины в Гданьске пройдет в более конструктивном ключе без участия украинского президента Владимира Зеленского. По словам премьера, он не разочарован тем, что украинский лидер будет отсутствовать на мероприятии.

Также Туск назвал отказ Зеленского от участия в конференции «шагом по направлению к деэскалации».

Ранее Туск вспомнил о Путине.

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