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Политика

Американист заявил о главном провале дипломатии США по Украине

Политолог Дудаков: США не смогли надавить на Украину по соглашению на Аляске
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в Анкоридже между РФ и Штатами не было договоренностей, говорит о желании американской стороны прикрыть свой провал. Вашингтон не смог должным образом надавить на Киев для решения кризиса на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.
 
«Представители американской администрации стараются оправдаться за свой фактический провал с неспособностью реализовать в жизнь соглашения, заключенные в Анкоридже. Как мы знаем, в рамках тех соглашений американцы взяли на себя обязательства де-факто надавить на европейскую партию войны и украинских лоббистов и заставить Киев, во-первых, вывести ВСУ с Донбасса и, во-вторых, признать свои [украинские] территориальные потери. Этого не случилось по разным причинам — не хватило политической воли, политических возможностей, способностей и всего остального. Это произошло. Сейчас они, конечно, не хотят признавать свой собственный провал», — подчеркнул он.

По словам Дудакова, американцы «крючкотворством сейчас занимаются, пытаясь оправдаться за свой провал».

В этой связи ожидать прорывов по урегулированию ситуации на Украине сейчас не стоит, считает политолог.

Рубио заявил, что на саммите США и России на Аляске были только предложения по украинскому урегулированию.

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — сказал он.

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