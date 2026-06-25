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Политика

В МИД РФ заявили о «дрейфе одной из сторон» от результатов встречи на Аляске

Захарова заявила, что результаты встречи на Аляске остаются нереализоваными
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия, к сожалению, констатирует «определенный «дрейф» одной из сторон» от результатов встречи на Аляске, которая прошла в августе 2025 года. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, эти результаты пока остаются нереализованными.

Также дипломат отметила, что понимания, которых Россия и США достигли на Аляске, «действительно могли бы стать основой для окончательного» урегулирования конфликта на Украине.

21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с Соединенными Штатами в Анкоридже. По его словам, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Новак заявил о готовности России к «новым отношениям» с США.

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