В России объявили персоной нон грата генконсула Румынии в Петербурге

Россия объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.

Как указано в сообщении ведомства, 25 июня в министерство вызвали посла Румынии Кристиана Истрате, которому вручили ноту об объявлении генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Ведомство также уведомило дипломата о предстоящем закрытии консульского учреждения Румынии в Петербурге.

В МИД подчеркнули, что эти меры стали ответом на необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

В конце мая президент Румынии Никушор Дан принял решение закрыть генконсульство России в Констанце. Тогда же глава государства объявил генконсула России Андрея Косилина персоной нон грата. Причиной такого решения Бухареста стало падение беспилотника на румынской территории.

Ранее Россия призвала к деполитизированному расследованию падения БПЛА в Румынии.