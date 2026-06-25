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Политика

В России объявили персоной нон грата генконсула Румынии в Петербурге

МИД РФ объявил генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.

Как указано в сообщении ведомства, 25 июня в министерство вызвали посла Румынии Кристиана Истрате, которому вручили ноту об объявлении генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Ведомство также уведомило дипломата о предстоящем закрытии консульского учреждения Румынии в Петербурге.

В МИД подчеркнули, что эти меры стали ответом на необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

В конце мая президент Румынии Никушор Дан принял решение закрыть генконсульство России в Констанце. Тогда же глава государства объявил генконсула России Андрея Косилина персоной нон грата. Причиной такого решения Бухареста стало падение беспилотника на румынской территории.

Ранее Россия призвала к деполитизированному расследованию падения БПЛА в Румынии.

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