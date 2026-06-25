Вэнс рассказал о продвижении контактов США и Ирана

США и Иран договорились о создании канала связи для уменьшения напряженности между странами и разрешения спорных вопросов. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью изданию UnHerd.

Политик уточнил, что речь идет о механизме контактов между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Центральным командованием вооруженных сил США.

«Они сказали: «Хорошо, ладно, мы отправим кого-нибудь из КСИР в Доху, чтобы он встретился с кем-нибудь из CENTCOM», — поделился вице-президент.

Вэнс отметил, что именно таким образом Соединенные Штаты и Исламская Республика планируют урегулировать многие спорные вопросы. По его словам, иранские власти действительно хотят фундаментально изменить отношения с американским государством и остальным миром.

Вице-президент добавил, что Тегеран предложил Вашингтону гораздо более жесткий режим инспекций, чем предусматривал СВПД, а также уничтожение имеющихся запасов обогащенного урана.

Обсуждаемый с республикой меморандум носит более общий характер, чем прежнее соглашение по иранской ядерной программе, и должен стать основой для будущих договоренностей, резюмировал Вэнс.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее госсекретарь Рубио заявил, что США хотят сделки с Ираном, но не любой ценой.