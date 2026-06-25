Премьер Польши пообещал «отстроить» Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава поможет отстроить города на территории Украины после завершения конфликта, и это произойдет благодаря «солидарности». Его слова приводит «Укринформ».

«Мы все здесь, в Украине и Европе, верим в то, что Украина отразит российскую агрессию и что наши планы по восстановлению Украины не мираж. Когда мы говорим, что совместно отстроим уничтоженные украинские города после войны, мы говорим это потому, что верим — это произойдет после войны и это произойдет благодаря нашей солидарности», — заявил Туск.

По словам политика, восстановление касается не только инфраструктуры. Украина хочет быть частью объединенной Европы, и условием «было понимание собственной истории и подлинная способность и готовность к примирению», напомнил премьер Польши.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее украинцы назвали предпочтительный вариант решения исторических споров с Польшей.