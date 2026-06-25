Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Песков дал совет после удаление сервисов VK из App Store

Песков посоветовал перейти на Android после удаления VK из App Store
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга посоветовал переходить на Android после удаления соцсети «ВКонтакте» и других сервисов VK из App Store.

Песков отметил, что Apple уже не первый раз удаляет из своего магазина российские приложения, приведя в качестве примера мессенджер «Макс».

«Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. <...> Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации», — отметил Песков.

Он уточнил, что подобные решения затрагивают не только пользователей в России, но и десятки миллионов людей во всем русскоязычном мире, которые активно пользуются VK и дочерними сервисами.

Песков назвал решение Apple по меньшей мере странным и посоветовал перейти на Android и «наши системы».

Приложения VK (соцсеть «ВКонтакте»), «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» стали недоступны для скачивания в App Store 25 июня.

В VK подтвердили, что Apple удалила ряд приложений компании из своего магазина. В компании сообщили, что сервисы группы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне не могут сменить регион в App Store.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!