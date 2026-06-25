Песков дал совет после удаление сервисов VK из App Store

Песков посоветовал перейти на Android после удаления VK из App Store

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга посоветовал переходить на Android после удаления соцсети «ВКонтакте» и других сервисов VK из App Store.

Песков отметил, что Apple уже не первый раз удаляет из своего магазина российские приложения, приведя в качестве примера мессенджер «Макс».

«Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. <...> Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации», — отметил Песков.

Он уточнил, что подобные решения затрагивают не только пользователей в России, но и десятки миллионов людей во всем русскоязычном мире, которые активно пользуются VK и дочерними сервисами.

Песков назвал решение Apple по меньшей мере странным и посоветовал перейти на Android и «наши системы».

Приложения VK (соцсеть «ВКонтакте»), «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» стали недоступны для скачивания в App Store 25 июня.

В VK подтвердили, что Apple удалила ряд приложений компании из своего магазина. В компании сообщили, что сервисы группы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне не могут сменить регион в App Store.