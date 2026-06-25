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Политика

Большинство опрошенных поляков высказались против вступления Украины в ЕС

Radio Zet: более 59% поляков выступают против принятия Украины в ЕС
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Большая часть жителей Польши — почти две трети — выступает против возможного принятия Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу радиостанции Radio Zet.

Исследование проводилось в период с 12 по 13 июня. Аналитики опросили 1068 взрослых граждан Польши.

В результате специалисты выяснили, что идея присоединения Украины к ЕС не нравится 59,7% респондентов. При этом 32,2% опрошенных заявили, что «категорически» не хотят такого развития событий.

За предоставление Украине членства в ЕС выступили 35,3% участников исследования. Однако лишь малая часть из них — 8,4% — сочли подобное расширение регионального содружества «крайне необходимым» шагом.

В отсутствии собственного мнения по данному вопросу признались 5% респондентов.

15 июня ЕС официально открыл переговоры о принятии Украины в союз.

Как писало издание The Telegraph, Польша и Словакия присоединились к странам, которые выразили сомнения в необходимости включения Украины в ЕС из-за невысокого уровня общественной поддержки идеи дальнейшего расширения регионального содружества. Согласно социологическим исследованиям, большинство избирателей в Венгрии, Австрии, Эстонии, Болгарии и Германии считают расширение ЕС на восток плохой идеей.

Ранее в ЕС оценили влияние конфликта Украины и Польши на возможное расширение союза.

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