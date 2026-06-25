В ЕС решили привлекать лояльных блогеров к освещению встреч министров

Politico: к саммитам ЕС будут допускать только блогеров с нужными взглядами

Совет Евросоюза намерен привлечь блогеров и инфлюенсеров к освещению саммитов ЕС и отдельных встреч министров в Брюсселе. При этом участвовать в программе смогут только авторы, соответствующие установленным критериям. Об этом сообщает Politico со ссылкой на рекомендации, направленные странам — членам ЕС.

По данным издания, запуск программы запланирован на июль. Государства Евросоюза смогут самостоятельно предлагать кандидатов для участия в освещении мероприятий.

Согласно документу, к программе не будут допускать авторов, публиковавших материалы, которые, по оценке ЕС, противоречат ценностям сообщества. Кроме того, участники не должны иметь крупных или долгосрочных коммерческих контрактов с известными брендами, а также занимать политические должности или претендовать на них. Как отмечает Politico, преимущество планируется отдавать блогерам с большой аудиторией и опытом создания политического контента, в том числе посвященного деятельности Евросоюза.

Представитель Совета ЕС подтвердил изданию, что инфлюенсеров будут сопровождать сотрудники. При этом они не получат статус аккредитованных журналистов и не смогут пользоваться теми же возможностями для работы, которые предоставляются представителям средств массовой информации.

Инициатива уже вызвала критику со стороны Международной ассоциации прессы, объединяющей журналистов, работающих при институтах Евросоюза. В организации считают, что привлечение блогеров к освещению саммитов может негативно повлиять на работу профессиональных СМИ.

Ранее ЕС ввел санкции против российских блогеров и журналистов, сотрудничающих с RT.