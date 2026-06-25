Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В ЕС решили привлекать лояльных блогеров к освещению встреч министров

Politico: к саммитам ЕС будут допускать только блогеров с нужными взглядами
Jacob Lund/Shutterstock/FOTODOM

Совет Евросоюза намерен привлечь блогеров и инфлюенсеров к освещению саммитов ЕС и отдельных встреч министров в Брюсселе. При этом участвовать в программе смогут только авторы, соответствующие установленным критериям. Об этом сообщает Politico со ссылкой на рекомендации, направленные странам — членам ЕС.

По данным издания, запуск программы запланирован на июль. Государства Евросоюза смогут самостоятельно предлагать кандидатов для участия в освещении мероприятий.

Согласно документу, к программе не будут допускать авторов, публиковавших материалы, которые, по оценке ЕС, противоречат ценностям сообщества. Кроме того, участники не должны иметь крупных или долгосрочных коммерческих контрактов с известными брендами, а также занимать политические должности или претендовать на них. Как отмечает Politico, преимущество планируется отдавать блогерам с большой аудиторией и опытом создания политического контента, в том числе посвященного деятельности Евросоюза.

Представитель Совета ЕС подтвердил изданию, что инфлюенсеров будут сопровождать сотрудники. При этом они не получат статус аккредитованных журналистов и не смогут пользоваться теми же возможностями для работы, которые предоставляются представителям средств массовой информации.

Инициатива уже вызвала критику со стороны Международной ассоциации прессы, объединяющей журналистов, работающих при институтах Евросоюза. В организации считают, что привлечение блогеров к освещению саммитов может негативно повлиять на работу профессиональных СМИ.

Ранее ЕС ввел санкции против российских блогеров и журналистов, сотрудничающих с RT.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!