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Политика

Израильских дипломатов возмутила нацистская акция в центре Киева

Посольство Израиля осудило демонстрацию нацистских жестов на акции в Киеве
Gleb Garanich/Reuters

Посольство Израиля на Украине выразило возмущение в связи с проведением в центре Киева акции, участники которой демонстрировали нацистские жесты и скандировали соответствующие лозунги. Дипломатическое представительство опубликовало претензию на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Акция, о которой идет речь, состоялась 21 июня на площади Независимости. Мероприятие было организовано объединением «Братство» (организация запрещена в России).

«Участники выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют. Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов людей, пострадавших от нацизма», — говорится в заявлении.

При этом в посольстве понадеялись, что украинские правоохранители не оставят данный инцидент без внимания и примут меры. Однако к текущему моменту власти в Киеве никак не отреагировали на проведение акции.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 12-м посольском «круглом столе» в Дипломатической академии российского внешнеполитического ведомства. Тогда он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «фюрером» и подчеркнул, что глава соседнего государства был назначен на эту роль.

Ранее в США обвинили Украину в поддержке «настоящих нацистов».

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