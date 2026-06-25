Замглавы МИД заявил о важности надежных гарантий безопасности для России

России для достижения устойчивого мира с Украиной необходимы «надежнейшие гарантии безопасности». Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко в беседе с газетой «Известия».

«Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос», — сказал Грушко.

На прошлой неделе газета Economist со ссылкой на источники сообщила о возобновлении неофициальных переговоров между РФ, Украиной и США.

По ее данным, одна из обсуждаемых идей — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Россия вряд ли предпримет какие-либо шаги до октября, когда она, возможно, захочет оказать президенту США поддержку перед выборами — «и получить что-то взамен».

Ранее в Кремле рассказали, какое решение Киева поможет прекратить боевые действия.