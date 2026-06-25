Австралия обвинила Иран в причастности к антисемитским поджогам

К организации серии антисемитских поджогов в Австралии в 2024 году причастны лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом заявил генеральный директор австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс, передает ТАСС.

«ASIO выявила связи между Корпусом стражей исламской революции Ирана и двумя гражданами, которые действовали из-за пределов Австралии, но имели прочные связи в нашей стране», — сказал он, выступая с ежегодной оценкой угроз национальной безопасности.

Глава разведки рассказал, что эти люди организовали два нападения на здания, связанные с еврейской общиной, используя сложную цепочку доверенных лиц, включая преступников, проживающих в Австралии.

По данным службы, поджог ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бондай 20 октября 2024 года организовал проживающий в Иране гражданин Австралии, который является высокопоставленным агентом подразделения «Аль-Кудс» КСИР, а нападение на синагогу Adass Israel в Мельбурне в декабре того же года координировал бывший житель Австралии, проживающий в Ираке и завербованный через сеть вооруженных группировок, связанных с Ираном.

Берджесс также предупредил о риске того, что действующая в Европе сеть, связанная с Ираном, расширит свою деятельность на Австралию.

В августе прошлого года Канберра объявила о высылке иранского посла и еще трех сотрудников посольства из-за причастности страны к антисемитским атакам на территории Австралии.

Ранее три человека пострадали в результате нападения на еврейскую общину в Лондоне.