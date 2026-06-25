Трамп заявил о проверках в отношении нефтяных компаний из-за стоимости бензина

Власти США намерены выяснить, занимаются ли Exxon Mobil, Chevron, Shell и BP, а также другие компании искусственным завышением цен на бензин в стране, заявил американский лидер Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, правительство проводит масштабное расследование из-за того, что цены не снижаются на фоне происходящей ситуации.

Трамп считает, что стоимость бензина на американских заправках должна быть гораздо ниже, а также предположил, что нефтяные компании завышают цены.

«Надеюсь, что нет. Иначе у них будут большие проблемы. Мы не станем с ними церемониться», – добавил президент.

По его мнению, цена за один галлон (3,785 литра) должна быть ниже $2,25.

Накануне Трамп заявил, что огорчен тем, что цены на нефть в стране не снижаются, и поручил министерству юстиции провести расследование.

При этом 22 июня газета The Wall Street Journal писала, что цены на нефть стали падать после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.