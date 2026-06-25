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Политика

Трамп поставил условие для подписания закона о снижении цен на жилье

Трамп отменил подписание закона о жилье до введения мер для защиты выборов
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил запланированное на среду, 25 июня, подписание закона о снижении цен на жилье до принятия акта «О защите избирательных прав американских граждан» (Save America Act). Об этом глава государства сообщил в социальной сети Truth Social.

«Назначенная на сегодня пресс-конференция по жилищным вопросам и подписание документов настоящим отменяются до тех пор, пока мы не примем отчаянно необходимый закон Save America Act, принятие которого я считаю вопросом национальной чрезвычайной важности», — написал американский лидер.

Закон Save America Act предусматривает введение обязательства по демонстрации паспорта или свидетельства о рождении для регистрации на выборы. Авторами инициативы стали представители Республиканской партии. По их словам, документ призван запретить иностранным гражданам и нелегальным мигрантам принимать участие в голосование. Сейчас во многих штатах они могут регистрироваться без предъявления документов.

В мае апелляционный суд округа Колумбия признал незаконным ключевой пункт миграционной политики Трампа. Речь идет об исполнительном указе, который приостанавливал доступ к процедуре предоставления убежища на южной границе США. Суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку иммиграционные законы страны гарантируют право подавать заявление на убежище.

Ранее стало известно, что в США демонтируют «Аллигаторовый Алькатрас».

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