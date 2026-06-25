СМИ сообщили, что США нужны сотни миллионов долларов на вывоз урана из Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа запрашивает $672 млн на вывоз иранских ядерных материалов и другие мероприятия по ликвидации иранской ядерной программы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой представителя Белого дома.

Финансирование будет направлено на вывод из эксплуатации и ликвидацию иранских ядерных материалов, включая гексафторид урана (UF6), уран в различных формах и топливо для исследовательских реакторов, в том числе высокообогащенный уран.

Запрос также предусматривает финансирование мероприятий США по проверке на территории Ирана, поддержку инспекций Международного агентства по атомной энергии, усиление мер по выявлению незаконной торговли ядерными материалами и расширение деятельности Группы поддержки в чрезвычайных ситуациях в ядерной сфере на Ближнем Востоке.

Источник телеканала заявил, что финансирование будет направлено в министерство энергетики США для поддержки «деятельности, которая положит конец способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая утилизацию и распространение чувствительных материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры».

В настоящее время американские и иранские переговорщики работают над преобразованием недавнего меморандума о взаимопонимании в более детальное соглашение, регулирующее ядерную программу Ирана и судоходство в Ормузском проливе.

Ранее Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном.