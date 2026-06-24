Коалиция в Румынии предложила механизм преодоления правительственного кризиса

Румынские партии, входящие в коалицию, предложили президенту страны Никушору Дану механизм преодоления правительственного кризиса. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на источники.

Согласно предложению, не зависимо от того, кто станет следующим премьером, он будет обязан выполнять требования по жесткому бюджетному планированию, сохранению единой системы налогообложения и отказу от новых налогов для бизнеса.

По данным телеканала, ситуация с правительственным кризисом остается сложной. Лидер социал-демократов Сорин Гриндяну уже высказал готовность формировать новый кабмин, но прямого диалога между ним и лидерами лидерами правых партий пока нет. Ожидается, что политики проведут консультации друг с другом в четверг, а уже на следующий день представят президенту итоговые варианты решения.

Политический кризис в Румынии начался после того, как Социал-демократическая партия 20 апреля отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по мерам жесткой экономии и отсутствие диалога внутри правящей коалиции. После этого кабинет получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция социал-демократов, национал-либералов, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии.

Ранее в Румынии потребовали провести досрочные выборы.