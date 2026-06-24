Медведев пригрозил войной за попытки исполнить решения МУС против руководства России

Попытки реализовать решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении российского руководства, а также организовать другие политически мотивированные судебные процессы против Москвы могут привести к войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«При худшем раскладе событий исполнение такого рода решений может привести к войне. В прямом смысле этого слова. Как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Медведев призвал западных политиков серьезно относиться к подобным рискам.

Зампред Совбеза напомнил, что юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд других государств, включая США и Китай. В связи с этим попытки суда инициировать процессы против руководства РФ не имеют законных оснований, отметил он. Медведев добавил, что Россия не является участницей данного суда, а потому его решения не должны распространяться на Москву в соответствии с общеправовыми принципами.

В июне прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России призвали все страны покинуть МУС.