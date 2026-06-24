Мерц отказался последовать примеру британского премьер-министра

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отклонил призыв оппозиции подать в отставку по образцу британского премьера Кира Стармера. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение ему выдвинул депутат правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф‑Эрик Хольм во время выступления Мерца в бундестаге. Оппозиционер указал на то, что рейтинг одобрения Мерца среди граждан упал до рекордных 16%, и привел в пример Стармера, который объявил об уходе, когда его поддержка опустилась до 19%.

«Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» — обратился Хольм к Мерцу.

17 мая результаты проведенного социологическим институтом Insa опроса показали, что 84% опрошенных граждан Германии сильно или очень сильно обеспокоены положением дел в стране. В начале мая 76% опрошенных жителей Германии также оказались недовольны работой правительства Мерца.

В конце апреля опрос Insa показал, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в аутсайдерах по популярности среди немецких политиков. Также в апреле 80% немецких граждан выразили недовольство работой Мерца.

Ранее в бундестаге обвинили Мерца во втягивании Германии в войну с Россией.