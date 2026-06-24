Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин призвал наращивать технологический потенциал в отечественном авиастроении

Путин: важно укреплять технологическую независимость в авиастроении
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наличие этого рынка дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость», — сказал Путин в ходе совещания по развитию авиации.

Он подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, которые способны создавать всю линейку гражданских и военных самолетов, это доказывает ее суверенитет. Однако «все надо делать быстрее», «быстрее и масштабнее», отметил глава государства.

По его словам, Россия оказалась под санкционным давлением, в связи с чем была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.

До этого Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова в Жуковском, где осмотрел перспективные модели российской авиатехники: среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-310, SJ-100 с двигателем ПД-8 и др.

Ранее Путин наградил коллектив аэропорта Внуково.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!