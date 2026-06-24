Путин призвал наращивать технологический потенциал в отечественном авиастроении

Президент России Владимир Путин призвал наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наличие этого рынка дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость», — сказал Путин в ходе совещания по развитию авиации.

Он подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, которые способны создавать всю линейку гражданских и военных самолетов, это доказывает ее суверенитет. Однако «все надо делать быстрее», «быстрее и масштабнее», отметил глава государства.

По его словам, Россия оказалась под санкционным давлением, в связи с чем была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.

До этого Владимир Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова в Жуковском, где осмотрел перспективные модели российской авиатехники: среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21-310, SJ-100 с двигателем ПД-8 и др.

Ранее Путин наградил коллектив аэропорта Внуково.