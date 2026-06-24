Джабаров: Зеленский играет с огнем, угрожая Минску

Украинский лидер Владимир Зеленский, угрожая Белоруссии, преследует очевидную цель: вовлечь Минск в конфликт, чтобы Россия, по его замыслу, отвлеклась на защиту Союзного государства. Однако, в данном случае, Киев играет с огнем. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Всем хорошо известно, что президент Белоруссии — очень решительный человек и в случае чего может применить специальное оружие, размещенное на территории республики и поставленное туда Россией», — отметил сенатор.

Издание напоминает, что страна располагает оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М», также на ее территории размещен гиперзвуковой комплекс «Орешник».

Через два дня истекает срок ультиматума, поставленного Зеленским Белоруссии. Он потребовал от Минска убрать с границы ретрансляторы, которые якобы помогают ВС РФ наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами». Действительно ли Киев решится атаковать республику и чем на это ответит Москва — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее генсек СНГ оценил реальность угрозы Зеленского в адрес Белоруссии.